Під час обшуків у зрадниці знайшли кілька телефонів та флешок, камеру та інші пристрої. Вона ще від грудня 2021 року збирала інформацію про аеродром.

Нагадаємо Киянка збирала на Прикарпатті дані про військовий аеродром

Дівчина зі столиці спеціально переїхала на Прикарпаття. Тут вона працбвала на країну-окупантку та передавала дані про летовище.

Обшуки у зрадниці на Прикарпатті
Ось що знайшли у зрадниці на Прикарпатті / Фото Galka

Обшуки у зрадниці на Прикарпатті
У зрадниці знайшли купу техніки / Фото Galka

Киянці інкримінують державну зраду. Саме за цією статтею її судитимуть.

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