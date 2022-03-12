Під час обшуків у зрадниці знайшли кілька телефонів та флешок, камеру та інші пристрої. Вона ще від грудня 2021 року збирала інформацію про аеродром.

Нагадаємо Киянка збирала на Прикарпатті дані про військовий аеродром

Дівчина зі столиці спеціально переїхала на Прикарпаття. Тут вона працбвала на країну-окупантку та передавала дані про летовище.



Ось що знайшли у зрадниці на Прикарпатті / Фото Galka



У зрадниці знайшли купу техніки / Фото Galka

Киянці інкримінують державну зраду. Саме за цією статтею її судитимуть.

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