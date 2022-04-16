Работали силы ПВО, – Козицкий о взрывах, которые были слышны на Львовщине

Во Львове 16 апреля объявили воздушную тревогу. Она началась в 05:46 и продолжалась до 07:02. В течение этого времени жители Львовщины могли слышать взрывы.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, взрывы, которые слышали люди на Львовщине, были работой украинской системы ПВО.

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Он также пообещал обнародовать больше информации позже.

Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и продолжалась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны,

– сказал Максим Козицкий.

Неспокойно было и в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Произошло это также утром 16 апреля. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

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