Работали вражеские ДРГ, но ВСУ нас берегут, – мэр Николаева о ситуации в городе

В Николаеве ночью 27 февраля работали диверсионно-разведывательные группы врага. Однако ситуация в городе полностью контролируемая ВСУ.

Танки и бронетехника, которая сейчас находится на территории населенного пункта, принадлежит Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил николаевский городской глава Александр Сенкевич, информирует 24 канал.

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Дорогие николаевцы, я нахожусь сейчас на Соборной Площади, позади меня горсовет. Реет наш украинский флаг. В городе есть несколько ДРГ, но ситуация под контролем,

– сказал мэр Николаева.

"Будьте внимательны, берегите себя, что угодно может случиться. Поэтому прошу вас не успокаиваться, а знать, что в городе еще до сих пор опасно, но украинская армия нас бережет. Слава Украине!" – добавил чиновник.

Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе: смотрите видео

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