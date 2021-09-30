В работе Monobank произошел сбой: что не так

В мобильном банке Monobank в течение дня 30 сентября произошел сбой. В приложениях всех пользователей предупредили о багах в системе.

Соответствующие сообщения появляются на смартфонах сразу при авторизации в приложении Monobank. Сейчас почти все функции интернет-банкинга доступны, однако с определенными перебоями.

Интересно Почему GetContact еще опаснее мошенников: Как избавиться от приложения

Сбой в работе Monobank

Как сообщали пользователи в интернете, сначала при оплате любого вида услуг и при переводах транзакция не проходила. Деньги возвращались на карточку и появлялось сообщение об ошибке.

Пока же проблема есть с отображением депозитов и рассрочек в приложении. При нажатии на соответствующий пункт – появляется предостережение о возможной некорректности.

Сбой в работе Monobank 30 сентября / Скриншот 24 канала

В Monobank отмечают, что работают над исправлением ошибок. Сколько конкретно понадобиться времени на ликвидацию – не сообщают.

Просим прощения за эту ситуацию, мы все исправим в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Предупреждение об ошибках в работе Monobank / Скриншот 24 канала

Журналисты 24 канала ради эксперимента провели несколько транзакций между картами Monobank. Средства перевелись без сбоев, а данные об операции появились в выписке.

Между тем Monobank – одно из самых популярных банковских приложений в Украине. Мобильный сервис в 2020 году, по данным НБУ, вышел на третье место по количеству банковских карт. Его обогнали "Приватбанк" и "Ощадбанк".