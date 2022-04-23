В работе сервисов "ПриватБанка" снова могут возникать задержки

Несмотря на полномасштабную войну, банковская система работает стабильно. Впрочем, иногда финансовые сервисы нуждаются в технических паузах.

Так, вечером 23 апреля, в работе сервисов "ПриватБанка" снова могут возникать временные задержки. Об этом сообщили на официальной странице украинского финансового учреждения в твиттере.

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Официальное сообщение "ПриватБанка"

В "Приватбанке" сообщили, что с 18:00 до 19:00 23 апреля клиенты могут снова столкнуться с временными задержками. Они могут касаться работы "Приват24", сервисов банка, сети банкомата и оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Такая техническая пауза необходима для скорейшего восстановления стабильной работы,

– сообщили в "Приватбанке".

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