Так, ввечері 23 квітня, у роботі сервісів "Приватбанку" знову можуть виникати тимчасові затримки. Про це повідомили на офіційній сторінці української фінансової установи у твітері.

Читайте також Хакери Anonymous опублікували 350 тисяч електронних листів російської Accent Capital

Офіційне повідомлення "Приватбанку"

У "Приватбанку" повідомили, що з 18:00 до 19:00 23 квітня клієнти можуть знову зіткнутись із тимчасовими затримками. Вони можуть стосуватись роботи "Приват24", сервісів банку, мережі банкомату та оплати картками покупок через торгові термінали.

Така технічна пауза необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи,

– повідомили у "Приватбанку".

Зверніть увагу – Шмигаль назвав суму, яка знадобиться для відновлення України: дивіться відео