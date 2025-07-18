Бил ногами и шокером: на Киевщине погиб мобилизованный, работник ТЦК – под стражей

В Киевской области погиб мобилизованный мужчина. По данным суда, военнослужащий бил его ногами, руками и электрошокером.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на решение суда.

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Как происходила мобилизация погибшего?

Согласно материалам уголовного производства, 7 мая 2025 года в Киеве был задержан гражданин, который находился в розыске и нарушил правила воинского учета. Задержание провели совместно сотрудники полиции и представители ТЦК и СП.

В тот же день мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к прохождению службы. После этого он оказался на Сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП, который находится в Дарницком районе столицы.

8 мая мобилизованного отправили в учебный центр, однако там отказались его оформлять. Как выяснилось, у мужчины были проблемы со здоровьем, в частности, алкогольная зависимость, травма бедра и варикозное расширение вен. Из-за этого его вернули на столичный сборный пункт.

Однако 9 мая мужчину включили в другую группу мобилизованных и снова направили в учебный центр – на этот раз вблизи города Старычи Львовской области. Но и там его отказались "оформлять" – по тем же причинам, что и в предыдущем случае.

В результате мужчину пришлось возвращать обратно в Киев. Заметим, что лиц, от которых отказался учебный центр, было несколько.

Поздно вечером 9 мая майор – старший группы, дал водителю автобуса приказ остановиться возле супермаркета, чтобы мобилизованные могли приобрести себе что-то. При этом он лично позволил купить энергетический напиток "Рево", который содержит определенный процент алкоголя.

Что известно об избиении мужчины?

Ночью мобилизованный выпил энергетический напиток, содержащий алкоголь, и начал вести себя не совсем адекватно – бегал по салону автобуса, громко разговаривал, ссорился с представителями ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы.

После того, как мужчина проигнорировал приказ майора успокоиться, один из военнослужащих ТЦК несколько раз ударил его кулаком в лицо. Когда он упал, военнослужащий еще 3 – 4 раза ударил его электрошокером. Затем, схватив мужчину за голову, начал бить его об пол.

На этом избиение не завершилось. Военнослужащий начал бить мужчину ногами по голове и нажимал и становился ногами его грудную клетку. При этом офицеры на действия подчиненного не реагировали.

Когда автобус прибыл в столичный сборный пункт, военный вытащил мужчину за ноги и оставил лежать на плацу. Лишь впоследствии на мужчину обратили внимание, а врачи, прибывшие на место, смогли лишь констатировать смерть.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, мужчина умер в результате сочетанной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

Что известно о суде над военным?

11 мая ТУ ГБР в городе Киеве сообщило военнослужащему ТЦК о подозрении за военным должностным лицом власти с применением насилия, которое повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Санкция предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

12 мая Печерский райсуд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Во время заседания подозреваемый и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя это наличием малолетнего ребенка, пожилой матери на содержании и серьезными проблемами со здоровьем, требующих лечения в военном госпитале.

4 июля Печерский райсуд продлил срок содержания под стражей до 11 августа.