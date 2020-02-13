Работник полиции сбил супругов на Тернопольщине: мужчина погиб на месте
В селе Большие Млынивци на Тернопольщине, автомобиль Mercedes наехал на семейную пару. В результате один человек погиб.
По информации пресс-службы полиции Тернопольской области, авария произошла 12 февраля примерно в 19:10.
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Известно, что за рулем авто находился вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции-ведущий инспектор сектора логистики.
Водитель сбил пешеходов, когда они шли по обочине дороги. В результате погиб мужчина 1971 года рождения, женщину госпитализировали с травмами средней тяжести.
Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. Его уже задержали правоохранители, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
К слову, 13 февраля в ужасном ДТП в России погибли 8 украинцев. По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев. В украинском МИД говорят, что они были родом преимущественно из Закарпатья.