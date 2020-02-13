Працівник поліції збив подружжя на Тернопільщині: чоловік загинув на місці

У селі Великі Млинівці, що на Тернопільщині, автомобіль Mercedes наїхав на сімейну пару. В результаті одна людина загинула.

За інформацією пресслужби поліції Тернопільської області, аварія трапилася 12 лютого приблизно о 19:10.

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Відомо, що за кермом авто перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики.

Водій збив пішоходів, коли вони йшли узбіччям дороги. В результаті, загинув чоловік 1971 року народження, жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Кермувальника освідчили на стан алкогольного сп'яніння. Його вже затримали правоохоронці, а на місці події працює слідчо-оперативна група.

До слова, 13 лютого у жахливій ДТП в Росії загинули 8 українців. За попередньою інформацією, загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва. В українському МЗС кажуть, що вони були родом здебільшого з Закарпаття.