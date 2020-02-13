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      Працівник поліції збив подружжя на Тернопільщині: чоловік загинув на місці

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      Працівник поліції збив подружжя на Тернопільщині / forpostsevastopol.ru

      У селі Великі Млинівці, що на Тернопільщині, автомобіль Mercedes наїхав на сімейну пару. В результаті одна людина загинула.

      За інформацією пресслужби поліції Тернопільської області, аварія трапилася 12 лютого приблизно о 19:10.  

      До слова: Смертельна ДТП на Херсонщині: є загиблі – фото

      Відомо, що за кермом авто перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики.

      Водій збив пішоходів, коли вони йшли узбіччям дороги. В результаті, загинув чоловік 1971 року народження, жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості. 

      Кермувальника освідчили на стан алкогольного сп'яніння. Його вже затримали правоохоронці, а на місці події працює слідчо-оперативна група. 

      До слова, 13 лютого у жахливій ДТП в Росії загинули 8 українців. За попередньою інформацією, загиблі поверталися із заробітків із Санкт-Петербурга до Києва. В українському МЗС кажуть, що вони були родом здебільшого з Закарпаття.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Тернопіль Поліція Аварії та ДТП Новини України
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