Отдали свой голос за проект закона Об усовершенствовании правовых основ деятельности Государственного бюро расследований 226 нардепов.

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226 – за! Решение принято,

– подытожил Дмитрий Разумков.

Что предусматривает законопроект

Законопроект №5305:

нормирует доступ служебных лиц ГБР к информационным системам органов государственной власти;

увеличивает численность ГБР до 2 000 человек;

реформирует расположения территориальных подразделений ГБР, в частности, предусматривает обособленные подразделения в Ужгороде, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Виннице, Житомире, Ровно, Черновцах, Кропивницком, Одессе, Мелитополе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Днепре, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове;

предусматривает полную проверку декларации Директора ГБР и его заместителей и тому подобное.

В пояснительной записке указано, что случаются неединичные случаи отказа уполномоченными на хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров органами, а именно СБУ, Нацполицией, Государственной таможенной службой, в принятии на хранение указанных веществ.

Они ссылаются на то, что законодательством не установлен порядок их хранения в случае изъятия ГБР. Поэтому предлагается разрешить бюро хранить такие вещества.

Также работники Государственного бюро расследований получат право носить огнестрельное оружие.

Обратите внимание! Сейчас в ГБР хранить, носить и использовать огнестрельное оружие уполномочены только работники специального подразделения физической защиты.

Соответствующий закон предлагает предоставить право носить, хранить и использовать оружие и другим лицам рядового и начальствующего состава бюро.