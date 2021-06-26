Заробитчане под угрозой: почему украинцы протестовали под стенами посольства Польши

Под стены посольства Польши в Киеве вышли на протест несколько десятков украинцев. Они выступали против монополизации рынка трудоустройства.

Это может представлять ряд угроз для наших граждан. А также создать трудности с получением визы.

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Что известно о протесте

В общем, в протесте приняли участие более 30 человек разного возраста, которые уже работали в Польше или собираются туда поехать.

Они обеспокоены планами допустить к процессу выдачи рабочих виз рекрутинговые компании. По их мнению, это создает конфликт интересов.

"Как известно, польское правительство выдает рабочие визы украинцам через визовые центры. Обычно это специализированные независимые компании, которые не занимаются трудоустройством. Это позволяет обеспечить конкуренцию между рекрутинговыми фирмами и гарантирует предоставление лучших предложений для труда гражданам Украины, которые ищут работу в Польше", – говорится в обращении.

Активисты хотят не допустить каких-либо непрозрачных схем и осложнений в процессе выдачи виз гражданам Украины для выезда в Польшу.



Протест под посольством / Фото Ukranews

К чему приведет монополизация рынка

В июне посольство Республики Польша сообщило о планах передать право на сбор и обработку визовых данных украинцев консорциуму из 5 компаний, 2 из которых профессионально занимаются трудоустройством украинцев в Польше.

Очевидно, как отметили пикетчики, для рекрутингового бизнеса это выгодно экономически. Однако такое решение создает риски искажения конкуренции между польскими работодателями за украинских рабочих.



Украинцы обеспокоены / Фото Ukranews

В дальнейшем это, вероятнее всего, может привести к:

монополизации рынка;

ухудшению условий трудоустройства;

подорожанию услуг.

Украинцы обеспокоены утечкой данных

Может также увеличиться риск несанкционированного использования личных данных украинцев. Из ряда польских СМИ они узнали о возможной связи одного из участников общества СМИ "с пророссийским польским бизнесменом с сомнительной репутацией".

Вероятно, речь идет о компании Personnel Service из Польши, которая принадлежит бывшему политику Томашу Мисяку. В медиа с ним связывают несколько скандалов, включая сомнительные тендеры и кокаиновые вечеринки.



Пикет против монополизации рынка / Фото Ukranews

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