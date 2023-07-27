В Черновицкой области работники ТЦК заталкивали мужчину в авто: ДБР открыло производство
Источник:Суспильне
В сети получило огласку видео, на котором представители черновицкого центра комплектования заталкивают в автомобиль мужчины. Позже Государственное бюро расследований взялось за это дело.
В четверг, 27 июля, спикер управления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук подтвердила, что правоохранители открыли уголовное производство в отношении работников одного из черновицких ТЦК. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
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Подозрения пока нет
Собственно, сотрудники центра комплектования могли превысить свои полномочия, о чем свидетельствует активно распространяющееся в сети видео. Пользователи утверждают, что этот инцидент произошел в поселке Глубокая в Черновицкой области.
Сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в авто: видео СуспильногоОбратите внимание! Пока военным не объявляли о подозрении. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Следует сказать, что этот скандал уже комментировали в Черновицком областном центре комплектования. Там отметили, что работники одного из ТЦК проверяли, есть ли у мужчины, герой видео, военно-учетные документы. По их словам, у гражданина их не было.
В общении мужчина проявлял агрессию, оскорблял военнослужащих, осуждал боевые действия против российских оккупантов и имел признаки алкогольного опьянения.
В то же время, в ТЦК не ответили на вопрос, имеют ли право военнослужащие кого-то насильно куда-то заталкивать, однако там подчеркнули, что идет проверка и защита страны является конституционной обязанностью граждан.
Скандалы с участием работников ТЦК
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