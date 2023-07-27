У четвер, 27 липня, речниця управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук підтвердила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо працівників одного з чернівецьких ТЦК. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Підозри поки немає

Власне, співробітники центру комплектування могли перевищити свої повноваження, про що свідчить відео, яке активно поширюється у мережі. Користувачі стверджують, що цей інцидент трапився у селищі Глибока, що у Чернівецькій області.

Працівники ТЦК заштовхують чоловіка в авто: відео Суспільного

Зверніть увагу! Поки військовим не оголошували про підозру. Наразі тривають слідчі дії.

Варто сказати, що цей скандал уже коментували в Чернівецькому обласному центрі комплектування. Там зазначили, що працівники одного з ТЦК перевіряли, чи має чоловік, герой відео, військово-облікові документи. За їхніми словами, у громадянина їх не було.

У спілкуванні чоловік виявляв агресію, ображав військовослужбовців, засуджував бойові дії проти російських окупантів та мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Водночас у ТЦК не відповіли на запитання, чи мають право військовослужбовці когось насильно кудись заштовхувати, однак там наголосили, що проводять перевірку та захист країни є конституційним обов'язком громадян.

Скандали за участі працівників ТЦК