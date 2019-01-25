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      Работники ФБР арестовали советника Трампа во Флориде: видео

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      Роджера Стоуна арестовало ФБР
      Роджера Стоуна арестовало ФБР / Gettyimages

      ФБР арестовало во Флориде бывшего политического советника американского президента Дональда Трампа – Роджера Стоуна. Его обвиняют в препятствовании правосудию, давлении на свидетелей и предоставлении ложных показаний.

      Стоуну предъявлены обвинения по семи пунктам, говорится на сайте Associated Press.

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      Советника Трампа обвиняют в возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Ожидается, что Стоун предстанет перед федеральным судом города Форт-Лодердейл.

      В тексте обвинения говорится, что после публикаций WikiLeaks электронных сообщений Демократической партии, неназванный высокопоставленный сотрудник кампании Трампа связывался с Роджером Стоуном, чтобы спросить, когда могут быть опубликованы новые материалы.

      Роджер Стоун / Getty Images
      Роджер Стоун / Getty Images

      Перед этим Стоун рассказывал людям, работавшим на Трампа, что у него есть информация, указывающая на то, что WikiLeaks получил документы, которые могут навредить предвыборной кампании конкурента Трампа Хиллари Клинтон. Однако пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс после ареста Стоуна заявила, что обвинения против него "никак не связаны с президентом".

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      Зато сам Роджер Стоун считает, что его арест был "политически мотивирован", и он пообещал не признавать свою вину и бороться с обвинениями.

      Информационное агентство CNN обнародовало эксклюзивные кадры, на которых видно, как ФБР прибывает в дом Роджера Стоуна, чтобы арестовать его.

      ФБР арестовало советника Трампа Стоуна: смотрите видео

      В чем обвиняют Роджера Стоуна?
      Советника Трампа обвинить в препятствовании правосудию, давлении на свидетеля и даче ложных показаний. Кроме того, Стоун неоднократно пытался связаться с WikiLeaks (международной организацией, занимающейся утечками секретной информации – 24 канал) в отношении документов, которые были украдены во время кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии и президентской кампании Хиллари Клинтон, и передал предвыборной команде Трампа информацию о документах.

      Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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