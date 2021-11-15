Работников ГФС поймали на взятке: обоим светит 8 лет тюрьмы
Источник:Офис генпрокурора Украины
Двух чиновников Государственной фискальной службы приговорили к 8 годам тюрьмы. Все потому, что они требовали 400 тысяч гривен взятки.
Инцидент произошел в Тернопольской области. Оба чиновника не только приговорены к 8 годам тюрьмы, но и лишились права занимать должности.
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Так, на получении неправомерной выгоды поймали:
- начальника Збаражского отделения Главного управления ГФС в Тернопольской области;
- главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок плательщиков основных отраслей экономики управления аудита ГФС в Тернопольской области;
Их признали виновными сразу по нескольким статьям, среди которых:
- в пособничестве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, совмещенном с вымогательством;
- составлении заведомо ложного официального документа.
Прокурор смог доказать в суде, что должностные лица ГФС в Тернопольской области с августа по октябрь 2017 года требовали от руководства частного агропромышленного предприятия 400 тысяч гривен взятки за невнесение в акт проверки выявленных нарушений и применение минимальных санкций.
Какое наказание получили чиновники
Начальнику Збаражского отделения назначили наказание в виде 8 лет и 2 месяца лишения свободы. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года с конфискацией имущества.
А главный государственный ревизор-инспектор приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти на 2 года с конфискацией имущества. Также на него наложили штраф – 250 тысяч рублей.