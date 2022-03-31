Работников IТ-кластера на Закарпатье освободят от военной службы, – председатель ОВА Микита

На Закарпатье создают национальный IТ-кластер и освобождают для защиты экономики Украины IT-шников от военной службы на время военного положения.

Об этом сообщил глава ОВА Виктор Микита на встрече с представителями IT-сферы, которые уже осуществили релокацию своего бизнеса в Закарпатье.

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По его словам, Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику.

Бизнес, который будет перемещен и работать в Закарпатье, будет защищен. В частности, мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер и освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины,

– заявил Микита.

Он отметил, что ОВА забронирует специалистов IТ-сферы от призыва, предоставит локацию для работы, качественный интернет и будет оказывать помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере.

Бронирование специалистов от призыва на военную службу

«Я приглашаю всех IТ-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем IT-специалистов от призыва на военную службу на время мобилизации и военного положения, предоставляем локации для работы, переделанные офисные площадки и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный Интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности", – сообщил Микита.

Глава ОВА также озвучил несколько важных аспектов, которые необходимо знать IT-компаниям и специалистам для релокации своего бизнеса.

"Так, IТ-бизнес регистрируется как предприятие, которое намерено переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область в Минэкономики. Обязательная регистрация субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона. После этого ОВА совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию IТ-специалистов от призыва на военную службу на время мобилизации и военного положения", – сообщил председатель ОВА.

С начала войны около 35 тысяч специалистов IТ-сферы уже переехали в Закарпатье и ведут свою деятельность в регионе.

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