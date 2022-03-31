Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита на зустрічі з представниками IT-сфери, які вже здійснили релокацію свого бізнесу до Закарпаття.

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За його словами, Закарпаття стає національним хабом для усього українського бізнесу, який захищає українську економіку.

Бізнес, який переміститься та працюватиме у Закарпатті, буде захищений. Зокрема, ми створюємо на Закарпатті національний ІТ-кластер та звільняємо від військової служби усіх айтішників для захисту економіки України,

– заявив Микита.

Він зазначив, що ОВА забронює фахівців ІТ-сфери від призову, надасть локації для роботи, якісний інтернет та надаватиме допомогу і супровід діяльності у податковій сфері.

Бронювання фахівців від призову на військову службу

"Я запрошую усіх ІТ-спеціалістів України до Закарпаття. Що ми пропонуємо: ми бронюємо IT-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, надаємо локації для роботи, перероблені офісні площі та коворкінги, забезпечуємо їх охорону, надаємо якісний сучасний Інтернет (волокно, супутник), допомагаємо у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності", – повідомив Микита.

Голова ОВА також озвучив декілька важливих аспектів, які потрібно знати IT-компаніям та фахівцям для релокації свого бізнесу.

"Так, ІТ-бізнес реєструється як підприємство, яке має намір перемістити свою діяльність та потужності в закарпатську область в Мінекономіки. Обов’язкова реєстрація суб’єкту господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону. Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан", – повідомив голова ОВА.

З початку війни, близько 35 тисяч фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття та ведуть свою діяльність у регіоні.

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