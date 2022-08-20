Работников ЗАЭС, которые снимались в пропагандистских роликах, уволят за коллаборационизм

российские оккупанты на ЗАЭС усилили свою отвратительную пропаганду. Враг использует все возможные способы распространить ложь.

В "Энергоатоме" заявили, что методика оккупантов, которые объявили об очередном "выходном" на ЗАЭС, – неизменная, простая и бесхитростная. Несколько дней назад россияне завезли в Энергодар большую группу пропагандистов – "шапито". Они провели с оккупантами совещание в гостинице "Алиса".

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Детали об обстрелах и циничной пропаганде

Уже через час после совещания россияне из минометов обстреляли промзону ЗАЭС. Враг бил из ближайших окрестностей Энергодара. Это удалось установить потому, что звук между выстрелом и взрывом составлял от 1 до 3 секунд, следовательно, расстояние от 1 до 3 километров.

Ударили из "Градов" (по сценарию провокации – словно в ответ на "украинские" обстрелы промзоны) по Никополю и Марганцу, убив и ранив там нескольких мирных украинцев,

– говорится в сообщении.

На следующий день главарь оккупантов цинично заявил, что россияне планируют остановить ЗАЭС якобы из-за "украинских обстрелов".

Тем временем российские пропагандисты издали десятки лживых низкопробных видео. В частности, участие в них приняли "действующие работники станции". В "Энергоатоме" отметили: "стилистика этих "свидетельств" срежиссирована в духе "Астанавитесь!" бывшего президента-беглеца Януковича.

Официальное заявление "Энергоатома"

В ответ на российский бред "Энергоатом" официально заявил, что Украина никогда не вела, не ведет и не будет вести обстрелы на площадке ЗАЭС и в городе Энергодар. Украина ни при каких условиях не будет пренебрегать ядерной безопасностью.

Единичных "действующих работников станции", принявших участие во вражеских видеопостановках, уволят за предательство и коллаборационизм.

В "Энергоатоме" требуют немедленно вывести с территории ЗАЭС российских военных и вражескую технику, а также – росатомовских приспешников.

Зеленский о ядерном шантаже на ЗАЭС

Владимир Зеленский во время обращения 19 августа снова отреагировал на ядерный шантаж россиян на ЗАЭС. Лето 2022 может навсегда войти в историю как трагедия.

"Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одно из самых трагических за все время", – заявил президент.

Он добавил, что сейчас уже прорабатываются конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена в ЗАЭС.

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