Работу в Польше нашли почти 80 тысяч беженцев: куда удалось трудоустроиться украинцам

В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч уже нашли работу.

Об этом в эфире 24 канала рассказала директор департамента рекрутации Анна Джоболда. Она рассказала об отраслях, где работают украинцы.

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"Пока официальной цифрой является 77 тысяч граждан Украины. Из них примерно 47,5% работают в промышленных отраслях. То есть это работники на разных предприятиях. 10,3% работают в сфере услуг. Также 8,5% работают в офисных сферах. И еще 4% работают как специалисты в узких сферах", – рассказала Джоболда.

Увеличивается запрос на украинцев

По словам директора, если взять полномасштабную картину, то приехали около 3 миллионов. Часть этих людей работает удаленно. Джоболда считает, что цифра в целом неплохая.

Неделю или 2 назад для женщин было меньше рабочих мест. Сейчас ситуация поворачивается в другую сторону. Начинается сезон в Польше, когда предприятия увеличивают запрос на украинцев,

– сказала Джоболда.

Находятся на обеспечении

Она добавила, что была тенденция выезда на праздники, но большинство из тех, кто приехал в военное время и начал работать, остается на своих рабочих местах. Джоболда рассказала, что около 15 – 20% людей бросают работу и возвращаются. Однако, по ее словам, это не столь большая цифра и это не имеет массового характера.

"Однако большинство приехавших в Польшу украинцев находятся на обеспечении. Они получили дотации у польских властей. Также есть бесплатные центры, где можно проживать и часть этих людей не идет на работу, потому что им достаточно тех средств, которые они получают, чтобы прожить здесь какой-то период", – рассказала Джоболда.

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