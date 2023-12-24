Именно благодаря этому уже удалось найти и задержать одного из воров. Его отправили под стражу.

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Циническая кража в Лондоне

Почти сразу после представления новую работу британского уличного художника Бэнкси похитили. Картина являла собой дорожный знак STOP с тремя нарисованными военными дронами на нем. Они должны были напомнить жителям города о ежедневных ударах россиян по Украине.

Художник Бенкси разместил в Лондоне антивоенную работу.

Через полчаса публикации поста, подтверждающего авторство, один из неизвестных выбрался на велосипед, после чего болторез прямо перед прохожими открепил знак из столба. Сразу же мужчина быстро скрылся с места событий. Помогал совершать преступление сообщник. Очевидцам удалось запечатлеть на видео наглую кражу.

Воровство уличной антивоенной работы в Лондоне: смотрите видео

Благодаря этим роликам правоохранителям удалось идентифицировать как минимум одного из преступников. Мужчину уже задержали и взяли под стражу. На место снятого знака оперативно поставили новый, чтобы избежать аварийных ситуаций. Впоследствии 23 декабря местная уличная художница разместила собственную репродукцию пропавшей картины Бенкси на этом месте.

Работу Бэнкси воровали и в Украине