По меньшей мере 19 546 украинских детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет похищены из собственных домов, собственной страны. Украина всеми силами пытается вернуть их домой.
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Акция-напоминание американцам
В Нью-Йорке 20 декабря прошла акция под слоганом: "Эти дети не вернутся домой по праздникам". Актер и режиссер Айзек Лев Шрайбер организовал ее по инициативе BlueCheck и Фонд семьи Любецких, чтобы напомнить американцам о 19 тысячах украденных Россией украинских детей.
На достопримечательности американского города вывели анимацию, которая визуализирует количество пропавших без вести детей. Проекцию вывели на Центральный вокзал, а также в таких местах как Бруклинский мост и здание Verizon.
Достопримечательности Нью-Йорка напоминали о похищенных детях / фото ОП
В настоящее время украинский детский хор пел в переходе Центрального железнодорожного вокзала колядки.
Попав в Россию, их (детей – 24 Канал) идентичности стираются, и они вынуждены принимать русскую культуру и гражданство. В то время как американские семьи по всей стране собираются на праздники, эта кампания является напоминанием о том, что без нашей постоянной поддержки Украины эти похищенные дети могут никогда не вернуться домой.
– сказал Айзек Лев Шрайбер.
Как проходила акция Шрайдера: смотрите видео
Следует отметить, что в 2022 году Айзек Лев Шрайбер присоединился к организации Blue Check Ukraine. Она создана для облегчения процесса пожертвований для американцев, которые хотят помочь Украине.
Шрайбер активно участвует в возвращении украинских детей из России и активно поддерживает инициативу президента Украины Bring Kids Back UA.
В Нью-Йорке провели акцию, посвященную похищенным детям: смотрите видео
Похищение детей Россией
- С начала полномасштабного вторжения Россия активно вывозит украинских детей на свою территорию. Там они усыновляются и часто даже дают чужие имена, чтобы полностью разорвать связь с Украиной.
- Так, например, глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов удочерил депортированную девочку, вывезенную из Херсона во время оккупации. Вместо Маргариты Прокопенко она стала Мариной Мироновой. В строке о месте рождения вместо Херсона теперь указан Подольск.
- Однако Украина работает над возвращением своих граждан – 19 ноября вернули Богдана Ермохина. Парня из временно оккупированного Мариуполя похитили россияне. В день возвращения ему исполнилось 18 лет.