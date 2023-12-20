Наразі щонайменше 19 546 українських дітей віком від 6 місяців до 17 років є викрадені з власних домівок, власної країни. Україна всіма силами намагається повернути їх додому.

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Акція-нагадування американцям

У Нью-Йорку 20 грудня пройшла акція під слоганом: "Ці діти не повернуться додому на свята". Актор і режисер Айзек Лев Шрайбер організував її через ініціативу BlueCheck і Фонд сім'ї Любецьких, щоб нагадати американцям про 19 тисяч вкрадених Росією українських дітей.

На визначні місця американського міста вивели анімацію, яка візуалізує кількість зниклих безвісти дітей. Проєкцію вивели на Центральний вокзал, а також у таких місцях, як Бруклінський міст і будівля Verizon.

Визначні місця Нью-Йорка нагадували про викрадених дітей / фото ОП

У цей час український дитячий хор співав у переході Центрального залізничного вокзалу колядки.



Потрапивши в Росію, їхні (дітей – 24 Канал) ідентичності стираються, і вони змушені приймати російську культуру і громадянство. У той час як американські сім'ї по всій країні збираються на свята, ця кампанія є нагадуванням про те, що без нашої постійної підтримки України ці викрадені діти можуть ніколи не повернутися додому,

– сказав Айзек Лев Шрайбер.

Як проходила акція Шрайдера: дивіться відео

Варто зазначити, що у 2022 році Айзек Лев Шрайбер приєднався до організації Blue Check Ukraine. Вона створена для полегшення процесу пожертвувань для тих американців, які хочуть допомогти Україні.

Шрайбер бере активну участь у поверненні українських дітей з Росії і активно підтримує ініціативу президента України Bring Kids Back UA.

У Нью-Йорку провели акцію, присвячену викраденим дітям: дивіться відео

Викрадення дітей Росією