Работы Марии Приймаченко спасли: спрятали жители Иванкова
Источник:фейсбук Татьяны Гончаровой
Оккупанты разрушили историко-краеведческий музей в Иванкове Киевской области. Работы Марии Приймаченко сочли утерянными, однако местным удалось спасти их часть.
Информация о спасенных легендарных работах известной народной художницы, хранившихся в местном историко-краеведческом музее, появилась на странице журналистки Татьяны Гончаровой. Она подчеркнула, музей – отстроят.
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"Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам! Музей отстроим!" – отметила журналистка.
Ранее исследовательница Устина Стефанчук сообщила, что оккупанты уничтожили работы Марии Приймаченко. Вероятно, так считали из-за пожара в историко-краеведческом музее в Иванкове.
В музее хранилось примерно 25 работ всемирно известной художницы. Прокуратура Киевской области начала расследование по факту преступления россиян.
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