Работы Марии Приймаченко спасли: спрятали жители Иванкова

Оккупанты разрушили историко-краеведческий музей в Иванкове Киевской области. Работы Марии Приймаченко сочли утерянными, однако местным удалось спасти их часть.

Информация о спасенных легендарных работах известной народной художницы, хранившихся в местном историко-краеведческом музее, появилась на странице журналистки Татьяны Гончаровой. Она подчеркнула, музей – отстроят.

Обратите внимание Киевская прокуратура начала следствие из-за разрушения музея Примаченко

"Работы Примаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели! Слава украинцам! Музей отстроим!" – отметила журналистка.

Ранее исследовательница Устина Стефанчук сообщила, что оккупанты уничтожили работы Марии Приймаченко. Вероятно, так считали из-за пожара в историко-краеведческом музее в Иванкове.

В музее хранилось примерно 25 работ всемирно известной художницы. Прокуратура Киевской области начала расследование по факту преступления россиян.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.