Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.

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Детали

За соответствующее решение проголосовало 261 депутат из 226 необходимых. Законом также предусмотрено, что правительство вскоре актуализирует подробную смету строительства.

После этого Рада повторно рассмотрит правительственный проект закона об окончательном разрешении на достройку АЭС.

Напомним, два энергоблока на Хмельницкой АЭС будут иметь номинальную мощность 2,2 ГВт.

Из-за высокой степени готовности, продолжительность работ для подключения энергоблока №3 оценивается в 3 года. По энергоблоку №4 работы будут происходить параллельно.

По данным социологического опроса группы "Рейтинг", более 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС.