В США назвали цену продолжения войны в Украине и призвали к сложным компромиссам

Посол США в ООН Майк Волц заявил в ходе заседания Рады Безопасности, что мирное урегулирование между Россией и Украиной потребует сложных компромиссов от всех сторон. По словам дипломата, победителей в этой войне не будет.

Об этом он заявил в ходе заседания Рады Безопасности ООН, посвященного Украине.

Что говорят в США?

Майк Волц подтвердил подход президента США Дональда Трампа к завершению войны, который якобы предполагает необходимость принятия непростых решений для прекращения боевых действий.

Во время выступления американский дипломат подчеркнул, что в результате длительного противостояния в итоге проиграют обе стороны. Он отдельно обратил внимание на человеческие потери и подчеркнул, что потеря еще 25 000 жизней абсолютно неприемлема. Он не уточнил, откуда взял именно эту цифру.

Дипломат отдельно упомянул инициативу первой леди США Мелании Трамп, касающуюся возвращения украинских детей, принудительно вывезенных Россией, в их семьи. По мнению представителя Вашингтона, именно гуманитарное направление может стать отправной точкой для более широкого дипломатического диалога.

Если Россия и Украина смогут сотрудничать ради воссоединения детей с семьями, то они смогут сесть за стол переговоров и приступить к гораздо более сложной работе по прекращению этого конфликта,

– заявил Волц.

В ходе заседания Рады Безопасности ООН с заявлением выступил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил о якобы готовности Москвы к переговорам ради достижения мира, однако сразу уточнил, что Кремль не планирует делать никаких пауз в ведении боевых действий.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что война вряд ли закончится сокрушительной победой одной из сторон. По мнению политика, компромисс остается единственным правильным путем.