Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Что известно о консультациях, которые проводились в Раде?

В ходе обсуждений фракции и группы анализируют видение кандидатов относительно стратегических целей и вызовов страны.

Андрей Сибига, которого президент предлагает переназначить на должность главы МИД Украины, и Евгений Хмара, перешедший в Министерство обороны из СБУ, встретились с депутатами от всех парламентских фракций и групп.

Обсуждались задачи и вызовы, стоящие перед государством, а также видение кандидатов относительно ключевых приоритетов работы. Ведь речь идет о руководителях ведомств, от работы которых в значительной степени зависят обороноспособность государства, позиции Украины на международной арене и достижение ее стратегических целей,

– сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Народные депутаты также подчеркнули важность постоянного диалога между правительством и парламентом, общего понимания приоритетов и скоординированной работы над решениями.

Отметим, что во время предварительных кадровых изменений в правительстве украинский парламент не успел назначить глав Минобороны и МИД. Согласно Конституции Украины, кандидатуры на эти должности представляет президент. Владимир Зеленский не внес соответствующие представления до того, как народные депутаты ушли на летние каникулы, из-за чего пленарные заседания Рады не проводились до 18 августа, а работа продолжалась исключительно в парламентских комитетах.

Официальные представления от президента поступили в Верховную Раду вечером 18 августа, и парламент намерен рассмотреть их сегодня.

Напомним, эксминистр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам и заявил, что Украина не может оставаться без полноценно назначенного министра обороны и должна найти законный механизм для проведения выборов даже при длительной войне. Он также раскритиковал коррупцию и системные проблемы в управлении государством, отметив необходимость восстановить доверие общества к власти.