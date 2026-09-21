Почему именно Папа Римский: как Ватикан может повлиять на спасение жителей Олешек

Украинское духовенство просит Ватикан помочь вывезти мирное население из полностью блокированного россиянами города в Херсонской области. Привлечение такого посредника дает реальный шанс договориться о гуманитарном коридоре и спасти людей от голодной смерти.

Как рассказала в эфире 24 Канала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, Всеукраинский совет церквей официально обратился к Папе Римскому с просьбой о спасении жителей оккупированных Олешек в Херсонской области.

Почему именно Ватикан

По словам Филипович, выбор именно этого адресата обусловлен тем, что Россия до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Ватиканом. Она пояснила, что в Святом Престоле постоянно находятся представители Русской православной церкви. Поэтому украинские христиане рассматривают этот путь как действенный способ повлиять на оккупантов.

Личность Папы Римского является наиболее приемлемой. Наши христиане посчитали, что это очень неплохой путь и способ все-таки достучаться до России,

– отметила Филипович.

Она также напомнила, что у понтифика уже есть успешный опыт посредничества в переговорах об обмене пленными и возвращении депортированных украинских детей. Именно поэтому есть большая надежда, что он согласится выступить посредником для создания гуманитарного коридора.

Сейчас оккупированный город находится в жесткой блокаде, а поставки любого продовольствия туда прекратились еще в конце мая 2026 года. В населенном пункте и окружающих селах остаются более 6 тысяч человек, среди которых почти 200 детей. Все они выживают без света, газа, питьевой воды и лекарств под постоянными атаками дронов.

Дипломатия вместо санкций для сохранения контактов

В ходе беседы также затронули тему осторожной позиции Ватикана в отношении введения персональных санкций против российского патриарха Кирилла. Религиовед объяснила такую логику церковной дипломатии желанием сохранить каналы коммуникации.

Если введут санкции против Кирилла, то тем самым перережут единственную нить, связывающую Русскую православную церковь и католическую церковь. Папа Римский все-таки мыслит стратегически и предлагает механизмы урегулирования,

– пояснила религиовед.

Главной целью остается спасение жизней. Как уже сообщалось на нашем сайте, российские военные категорически запрещают местным жителям выезжать на подконтрольную Украине территорию, потому что люди вынуждены самостоятельно пробираться через заминированные поля.

Рада церквей призвала Папу Римского помочь спасти Олешки: смотрите видео