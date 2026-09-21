Як розповіла в ефірі 24 Каналу релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, Всеукраїнська рада церков офіційно звернулася до Папи Римського щодо порятунку жителів окупованих Олешок на Херсонщині.

Чому саме Ватикан

За словами Филипович, вибір саме цього адресата зумовлений тим, що Росія досі не розірвала дипломатичних відносин із Ватиканом. Вона пояснила, що у Святому Престолі постійно перебувають представники Російської православної церкви. Тому українські християни розглядають цей шлях як дієвий спосіб вплинути на окупантів.

Особа Папи Римського є найбільш прийнятною. Наші християни подумали, що це дуже непоганий шлях і спосіб все-таки достукатися до Росії,

– зазначила Филипович.

Вона також нагадала, що понтифік вже має успішний досвід посередництва у переговорах щодо обміну полоненими та повернення депортованих українських дітей. Саме тому є велике сподівання, що він погодиться стати медіатором для створення гуманітарного коридору.

Зараз окуповане місто перебуває у жорсткій блокаді, а постачання будь-якого продовольства туди припинилося ще наприкінці травня 2026 року. У населеному пункті та навколишніх селах залишаються понад 6 тисяч людей, серед яких майже 200 дітей. Усі вони виживають без світла, газу, питної води та ліків під постійними атаками дронів.

Дипломатія замість санкцій для збереження контактів

Під час розмови також торкнулися теми обережної позиції Ватикану щодо запровадження персональних санкцій проти російського патріарха Кирила. Релігієзнавиця пояснила таку логіку церковної дипломатії бажанням зберегти канали комунікації.

Якщо накладуть уже санкції на Кирила, то тим самим обріжуть єдину ниточку, яка пов'язує Російську православну церкву і католицьку церкву. Папа Римський все-таки мислить стратегічно і пропонує механізми лікування,

– пояснила релігієзнавиця.

Головною метою залишається порятунок життів. Як вже повідомлялося на нашому сайті, російські військові категорично забороняють місцевим жителям виїжджати на підконтрольну Україні територію, через що люди змушені самостійно йти через заміновані поля.

Рада церков закликала Папу Римського допомогти врятувати Олешки: дивіться відео