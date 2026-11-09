ЕС продлил учебную миссию для ВСУ до 2028 года: в Украине откроют представительство

Европейский Союз продлил мандат военной учебной миссии EUMAM Ukraine еще на два года – до 15 ноября 2028 года. На ее деятельность в этот период выделено почти 300 миллионов евро.

О соответствующем решении Совета Европейского Союза сообщили 9 ноября, пишет "Европейская правда".

Что предусматривает решение ЕС?

Мандат миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) продлили по итогам недавнего стратегического пересмотра ее деятельности.

Одним из важных решений стало создание представительства миссии в Украине. Оно должно обеспечить непосредственную и эффективную координацию с украинским военным руководством, Вооруженными Силами Украины и международными партнерами.

Это позволит Евросоюзу оперативнее адаптировать учебные программы к актуальным потребностям украинской армии.

Кроме того, обновленный мандат предусматривает учет опыта, полученного непосредственно на поле боя, и усиление военной подготовки в соответствии с оборонными потребностями Украины.

EUMAM Ukraine является одним из ключевых инструментов военной поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Основная цель миссии – повышение военного потенциала ВСУ.

Миссия была создана в октябре 2022 года по запросу Украины. С тех пор подготовку в ее рамках прошли более 100 тысяч украинских военнослужащих.

EUMAM Ukraine обеспечивает несколько направлений подготовки:

индивидуальное обучение военнослужащих;

коллективная подготовка подразделений;

специализированные военные учения.

Занятия проводятся на территории государств-членов ЕС. Также миссия координирует и согласовывает учебные программы, организуемые отдельными странами Евросоюза.

Продление мандата до 2028 года и создание представительства в Украине должны помочь ЕС и в дальнейшем согласовывать военную подготовку с потребностями украинской армии.

Кроме того, в августе 2025 года европейские страны договорились направлять военных инструкторов в Украину после перемирия. Такой шаг станет частью более широкой системы гарантий безопасности для Киева.