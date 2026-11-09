ЄС продовжив навчальну місію для ЗСУ до 2028 року: в Україні відкриють представництво

Про відповідне рішення Ради Європейського Союзу повідомили 9 листопада, пише "Європейська правда".

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Що передбачає рішення ЄС?

Мандат місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) продовжили за результатами нещодавнього стратегічного перегляду її діяльності.

Одним із важливих рішень стало створення представництва місії в Україні. Воно має забезпечити безпосередню та ефективну координацію з українським військовим керівництвом, Збройними Силами України та міжнародними партнерами.

Це дозволить Євросоюзу оперативніше адаптувати навчальні програми до актуальних потреб української армії.

Крім того, оновлений мандат передбачає врахування досвіду, отриманого безпосередньо на полі бою, та посилення військової підготовки відповідно до оборонних потреб України.

EUMAM Ukraine є одним із ключових інструментів військової підтримки України з боку Європейського Союзу. Основна мета місії – підвищення військового потенціалу ЗСУ.

Місію створили в жовтні 2022 року на запит України. Відтоді підготовку в її межах пройшли понад 100 тисяч українських військовослужбовців.

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EUMAM Ukraine забезпечує кілька напрямів підготовки:

індивідуальне навчання військовослужбовців;

колективну підготовку підрозділів;

спеціалізоване військове навчання.

Заняття проводять на території держав-членів ЄС. Також місія координує та узгоджує навчальні програми, які організовують окремі країни Євросоюзу.

Продовження мандата до 2028 року та створення представництва в Україні мають допомогти ЄС і надалі узгоджувати військову підготовку з потребами української армії.

Крім того, у серпні 2025 року європейські країни домовилися відправляти військових інструкторів до України після перемир'я. Такий крок стане частиною ширшої системи гарантій безпеки для Києва.