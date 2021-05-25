Проект постановления №5560 зарегистрирован в Раде 25 мая. Авторами документа выступили 29 нардепов из таких фракций: "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", группы "За майбутнє".
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Рада может обратиться в международные организации касательно режима Лукашенко
В проекте постановления Верховную Раду просят обратиться в ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО, правительства и парламенты стран мира.
Международные организации хотят попросить признать режим Александра Лукашенко, который ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, "таким, что угрожает международной безопасности".
В то же время текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.
Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого его посадили в аэропорту Минска. Белорусские силовики обыскали пассажиров, журналиста Романа Протасевича и его девушку задержали, а взрывчатки так и не нашли.
- Мать активиста сообщала, что он вроде в больнице в тяжелом состоянии. Впоследствии белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. В то же время на лице активиста виднелись следы от побоев.
- После задержания журналиста мировое сообщество призвало отпустить его и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретил авиасообщение с Минском. 25 мая Украина тоже прибегла к такому шагу.