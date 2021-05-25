Проєкт постанови №5560 зареєстрували у Раді 25 травня. Авторами документа виступили 29 нардепів з таких фракцій: "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу", групи "За майбутнє".
Читайте також На саміті ЄС вирішили розширити санкції проти Білорусі, – Меркель
Рада може звернутися до міжнародних організації щодо режиму Лукашенка
У проєкті постанови Верховну Раду просять звернутися ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ і НАТО, урядів і парламентів країн світу.
Міжнародні організації хочуть попросити визнати режим Олександра Лукашенка, який ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі, "таким, що загрожує міжнародній безпеці".
Водночас текст документа на сайті Верховної Ради наразі відсутній.
Посадка літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича
- 23 травня білоруські диспетчери заявили, що пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, замінували. Через це його посадили в аеропорту Мінська. Білоруські силовики обшукали пасажирів, журналіста Романа Протасевича та його дівчину затримали, а вибухівки так і не знайшли.
- Мати активіста повідомляла, що ві начебто у лікарні у важкому стані. Згодом білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Водночас на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.
- Після затримання журналіста світова спільнота закликала відпустити його та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом. 25 травня Україна теж вдалася до такого кроку.