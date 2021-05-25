Проєкт постанови №5560 зареєстрували у Раді 25 травня. Авторами документа виступили 29 нардепів з таких фракцій: "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу", групи "За майбутнє".

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Рада може звернутися до міжнародних організації щодо режиму Лукашенка

У проєкті постанови Верховну Раду просять звернутися ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентських асамблей ОБСЄ і НАТО, урядів і парламентів країн світу.

Міжнародні організації хочуть попросити визнати режим Олександра Лукашенка, який ЄС і США не визнають законно обраним президентом Білорусі, "таким, що загрожує міжнародній безпеці".

Водночас текст документа на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

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