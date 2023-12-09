За соответствующий законопроект 9 декабря проголосовал Парламент – пока в первом чтении. "За" высказались 233 народных депутата.

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Штраф за нарушение комендантского

Верховная Рада Украины планирует ввести административную ответственность за нарушение гражданами и заведениями комендантского часа. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 233 народных депутата.

Согласно документу, нарушение комендантского часа сможет влечь наложение штрафа в размере от 8500 до 17 000 гривен. При этом повторное правонарушение в течение года будет предусматривать штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Также в законопроекте прописана ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения. Руководителю такого заведения может угрожать от 51 000 до 102 000 гривен. За повторное нарушение в штрафе растет до 170 000 – 340 000 гривен.

Законопроект создан в работе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

Комендантский и Новый год

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко подчеркнула, что на Новый год и Рождество в Киеве не будут отменять ограничения, связанные с внедрением военного положения. То есть в столице продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключения продлится и на рождественско-новогодние праздники.

Кроме этого, власти не планируют массовые празднования на зимние праздники. Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций.

В столице не будет никаких массовых празднований. В частности, размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено,

– сказала Старостенко.

Несмотря на это, российские оккупанты не смогут забрать у украинцев праздник. В центре города установили новогоднюю елку – на это выделили деньги меценаты. Ярмарка, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не будет.