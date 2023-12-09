За відповідний законопроєкт 9 грудня проголосував Парламент – поки у першому читання. "За" висловилися 233 народних депутати.

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Штраф за порушення комендантської

Верховна Рада України планує запровадити адміністративну відповідальність за порушення громадянами та закладами комендантської години. За відповідний законопроєкт у першому читанні проголосували 233 народних депутати.

Згідно з документом, порушення комендантської години зможе тягнути за собою накладення штрафу у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. При цьому повторне правопорушення протягом року передбачатиме штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.

Також у законопроєкті прописана відповідальність за порушення суб'єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану. Керівнику такого закладу може загрожувати від 51 000 до 102 000 гривень. За повторне порушення штрафі зростає до 170 000 – 340 000 гривень.

Законопроєкт створено у роботі з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією України.

Комендантська та Новий рік

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко наголосила, що на Новий рік та Різдво у Києві не будуть скасовувати обмеження, пов'язані з впровадження воєнного стану. Тобто у столиці продовжує діяти режим комендантської години, який без винятків триватиме і на різдвяно-новорічні свята.

Окрім цього, влада не планує масових святкувань на зимові свята. Місто не буде витрачати бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій.

У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань. Зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено,

– сказала Старостенко.

Попри це, російські окупанти не зможуть забрати в українців свято. У центрі міста встановили новорічну ялинку – на це виділили гроші меценати. Ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не буде.