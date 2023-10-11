Голова МВС України Ігор Клименко в етері телемарафону заявив, що правоохоронці спільно з нардепами підготували законопроєкт. Він нагадав, що комендантська година є обмеженням на пересування для громадян, передає 24 Канал.

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Що відомо про новий законопроєкт

Клименко заявив, що проєкт закону вже готовий. Його мають відправити у Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже 12 жовтня.

Законопроєкт стосується обмежень роботи закладів та контролю за їхньою діяльністю в ті часові режими, які встановило військове командування або військове керівництво. Документ пропонує внести зміни до Адміністративного кодексу щодо відповідальності власників суб'єктів господарювання (ресторанів, кафе тощо) та фізичних осіб-підприємців за роботу таких закладів у комендантську годину.

Як пояснив голова МВС, законопроєкт пропонує штрафували власників та ФОП за роботу закладів у заборонений час. Він наголосив, що мовиться саме про адміністративне покарання. Документ передбачає штраф у розмірі 34 170 гривень за перше порушення. Якщо порушення повторюватимуться протягом одного року, то тоді розмір штрафу складатиме 340 680 гривень.

Клименко також висловився щодо нещодавнього скандального журналістського розслідування про роботу закладу у Києві у нічний час. За його словами, правоохоронці зреагували на факти, які були викладені представниками ЗМІ. Голова МВС заявив, що вже проводиться службова перевірка щодо згаданих у розслідуванні правоохоронців. Вона може тривати від кількох днів до одного місяця.

Що цьому передувало