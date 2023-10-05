Ресторан "Бохо" розташований на вулиці Івана Федорова, 4. Щоночі через боковий вхід туди заходять сотні відвідувачів, порушуючи комендантську годину.

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Зверніть увагу! Через комендантську годину у Києві діє заборона на роботу будь-яких закладів харчування чи магазинів вночі. Офіційно закладав дозволено працювати до 23:00.

Ресторан "Бохо" потрапив у скандал

"Українська правда" оприлюднила велике розслідування з приводу роботи ресторану "Бохо". Лише за одну ніч журналісти нарахували в приміщенні близько 200 людей, серед яких багато хто був напідпитку. Журналіст також заявив, що кілька разів звертався до поліції з вимогою приїхати та задокументувати роботу закладу, але правоохоронці відмовились проводити перевірку.

Тим часом після веселої ночі відвідувачі почали виходити з закладу аж о 05:00. Примітно, що гості ресторану доволі "непрості", адже ціни для пересічного українця доволі кусючі. До прикладу, за 150 грамів салату "Цезаріо" доведеться викласти 418 гривень, за 200 грамів овочів гриль – 218 гривень, а пляшка вина – від 1 200 гривень, хоч є цінники навіть у 35 тисяч гривень.

Наступного дня столичні правоохоронці таки вручили підозру щодо роботи "Бохо", але адміністратору закладу.

Очільник МВС прокоментував ситуацію

Очільник МВС Ігор Клименко заявив "Українській правді", що поліцейські "однозначно не ігнорують" роботу клубу, а патрулі виїжджають за адресою. Проте, за його словами, змусити власників клубу дотримуватися правил не виходить.

Такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан чи клуб працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано, за попереднім записом,

– сказав він.

За його словами, у поліцейських немає підстав вломитися всередину, тому що на це потрібна санкція суду. Клименко додав, що єдине що вдалося, так це скласти на адміністратора клубу "Бохо" адмінпротокол за порушення правил торгівлі алкоголем і наразі справа у суді. До слова, санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу.

Зараз по місту працюють спеціальні патрулі. Чергують біля закладів, по яким громадяни неодноразово давали сигнали. Але це напівміри. Вирішення цього питання – комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше: дайте правовий механізм, будемо використовувати,

– сказав він.

Цікаво, що це не вперше згаданий ресторан порушує закон. Видання "Главком" пише, що у 2020 році "Бохо" запідозрили у порушенні карантину у розпал пандемії COVID-19. Натомість суд не побачив цих порушень і закрив справу.