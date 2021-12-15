Рада избрала членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

На заседании Верховной Рады 15 декабря парламентарии определились с членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте. Нардепы поддержали кандидатуры Ольги Герасимьюк, Олега Черныша и Александра Бурмагина.

Избрание этих кандидатов не стало неожиданностью, ведь ранее в "Слуге народа" заявили, что будут поддерживать их.

Важно "Слуга народа" будет выбирать членов Нацсовета по вопросам телевидения

Что известно о новых членах Нацсовета

Ольга Герасимьюк сейчас является председателем нацсовета;

Олег Черныш – ее заместителем;

а Александр Бурмагин – медиаюрист ОО "Платформа прав человека".

Во время рассмотрения кандидатур в комитете Ольга Герасимьюк заявила, что приоритетом для нее является информационная безопасность. Также она вспомнила о поддержке вещателей и провайдеров на границе оккупированных территорий.

Мы должны добиться статуса территорий с особым режимом вещания,

– подчеркнула она.

Кроме этого, она обратила внимание на работу по достижению максимально безопасных норм в онлайне, а также на надзор за соблюдением квот.

Александр Бурмагин, презентуя свой опыт, отметил, что он сотрудничает как эксперт с программой ООН, офисом Совета Европы, Венецианской комиссией. Последние 5 лет разрабатывал законопроекты, один из них – закон "О медиа".

Украина сейчас в сложном информационном положении. Проблемой также является то, что устаревшее законодательство. По моему мнению, в таких сложных условиях роль регулятора является решающей и значительной. Должен сбалансировать интересы государства, аудитории и компаний, работающих на рынке,

– сказал он.

При этом Олег Черныш планировал продолжать работать над внедрением цифрового вещания, развитием сетей СМ и работой с провайдерами.

Что этому предшествовало

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания осуществляет контроль за соблюдением законодательства Украины в СМИ и принимает участие в разработке и реализации государственной политики в медиа.

Срок полномочий трех членов Нацсовета, среди которых Ольга Герасимьюк и Олег Черныш, завершился 4 июля 2019 года. За их увольнение Верховная Рада проголосовала в октябре 2019 года. Затем открыли прием заявок.

После решения парламента объявили конкурс на вакантные должности. Тогда было 15 заявок. Однако перед началом их рассмотрения, в Украине начался карантин из-за пандемии. Рассмотрение кандидатур отложили и вернулись к этому вопросу в августе 2021 года. Свои заявки возобновили 13 кандидатов.