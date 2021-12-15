Обрання цих кандидатів не стало неочікуваністю, адже раніше у "Слузі народу" заявили, що підтримуватимуть їх.

Важливо "Слуга народу" обиратиме членів Нацради з питань телебачення

Що відомо про "нових старих" членів Нацради

Ольга Герасим'юк наразі є головою Нацради;

Олег Черниш – її заступником;

а Олександр Бурмагін – медіаюрист ГО "Платформа прав людини".

Під час розгляду кандидатур у комітеті Ольга Герасим'юк заявила, що пріоритетом для неї є інформаційна безпека. Також вона згадала про підтримку мовників та провайдерів на межі окупованих територій.

Ми маємо добитись статусу територій з особливим режимом мовлення,

– наголосила вона.

Крім цього, Герасим'юк звернула увагу на роботу із досягнення максимально безпечних норм в онлайні, а також на нагляд за додержанням квот.

Олександр Бурмагін презентуючи свій досвід, зазначив, що він співпрацює як експерт із програмою ООН, офісом Ради Європи, Венеціанською комісію. Останні 5 років розробляв законопроєкти, один з них – закон "Про медіа".

Україна зараз в складному інформаційному становищі. Проблемою також є те, що застаріле законодавство. На мою думку, у таких складних умовах роль регулятора є вирішальною та значною. Має збалансувати інтереси держави, аудиторії та компаній, які працюють на ринку,

– сказав він.

Натомість Олег Черниш планував продовжувати працювати над впровадженням цифрового мовлення, розвитком мереж СМ та роботою з провайдерами.

Звернуть увагу! Нацрада з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням законодавства України в ЗМІ та бере участь у розробленні та реалізації державної політики в медіа.

Що цьому передувало

Термін повноважень трьох членів Нацради, серед яких Ольга Герасим'юк та Олег Черниш, завершився 4 липня 2019 року. За їхнє звільнення Верховна Рада проголосувала у жовтні 2019 року. Опісля відкрили прийом заявок.

Після рішення парламенту оголосили конкурс на вакантні посади. Тоді було 15 заявок. Однак перед початком їх розгляду, в Україні почався карантин через пандемію. Розгляд кандидатур відклали й повернулися до цього питання у серпні 2021 року. Свої заявки поновили 13 кандидатів.