Рада изменила статус НАБУ: Кабмин сможет назначать и увольнять его директора
Источник:24 канал
Верховная Рада 19 октября одобрила законопроект, который меняет статус Национального антикоррупционного бюро. Основные изменения касаются назначения директора НАБУ.
Речь идет о законопроекте №5459-1. Он превращает НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.
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Что изменится
Теперь бюро должно расследовать не только дела в отношении топ-корупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".
Важно, что из закона О НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется Президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Теперь орган образуется в соответствии с этим законопроектом.
Правительство будет координировать НАБУ
Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин. Следовательно правительство будет:
- одобрять проект Антикоррупционной стратегии,
- рассматривать письменный отчет о деятельности бюро,
- утверждать положения о Совете общественного контроля при НАБУ,
- назначать лиц в состав Комиссии по проведению внешней независимой оценки эффективности деятельности НАБУ.
Однако Кабмин не будет утверждать положения о НАБУ. Директор НАБУ будет одобрять положение о структурных подразделениях, должностные инструкции работников бюро без согласования с правительством.
Кто будет назначать директора НАБУ
Директора НАБУ назначает и увольняет с должности тоже Кабмин. Уволить чиновника также может правительство. Однако, только если за это проголосует не меньше 2 третей должностного состава Кабмина и для увольнения будут основания, определенные законом.
Какие условия, чтобы стать директором НАБУ
- высшее юридическое образование;
- стаж работы в области права не меньше 10 лет;
- опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или в международных организациях не меньше пяти лет;
- владение государственным языком.
Если директор НАБУ прекращает свои полномочия, их выполняет заместитель. Эта норма действует до дня назначения нового главы НАБУ.
Новый статус НАБУ / Инфографика Fight Corruptor
Какие изменения в конкурсной комиссии
Отныне в конкурсную комиссию по отбору директора НАБУ должны входить 3 человека, которых определяет президент. Членов, определенных Верховной Радой, не будут делегировать. Вместо парламента еще троих человек будет предлагать Кабмин.
Кроме того, троих человек правительство будет определять на основании предложений международных и иностранных организаций. Министерство иностранных дел Украины должно определить перечень таких организаций.
Что этому предшествовало
- В августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника на должность главы НАБУ.
- Утверждали, что президент не имел полномочий назначать директора бюро.
- В марте у Владимира Зеленского заявили, что Сытник останется директором НАБУ до конца своей каденции. Однако срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.
- Законопроект о статусе НАБУ в первом чтении поддержали еще в мае 2021 года.