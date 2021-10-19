Рада изменила статус НАБУ: Кабмин сможет назначать и увольнять его директора

Верховная Рада 19 октября одобрила законопроект, который меняет статус Национального антикоррупционного бюро. Основные изменения касаются назначения директора НАБУ.

Речь идет о законопроекте №5459-1. Он превращает НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

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Что изменится

Теперь бюро должно расследовать не только дела в отношении топ-корупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".

Важно, что из закона О НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется Президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Теперь орган образуется в соответствии с этим законопроектом.

Правительство будет координировать НАБУ

Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин. Следовательно правительство будет:

одобрять проект Антикоррупционной стратегии,

рассматривать письменный отчет о деятельности бюро,

утверждать положения о Совете общественного контроля при НАБУ,

назначать лиц в состав Комиссии по проведению внешней независимой оценки эффективности деятельности НАБУ.

Однако Кабмин не будет утверждать положения о НАБУ. Директор НАБУ будет одобрять положение о структурных подразделениях, должностные инструкции работников бюро без согласования с правительством.

Кто будет назначать директора НАБУ

Директора НАБУ назначает и увольняет с должности тоже Кабмин. Уволить чиновника также может правительство. Однако, только если за это проголосует не меньше 2 третей должностного состава Кабмина и для увольнения будут основания, определенные законом.

Какие условия, чтобы стать директором НАБУ

высшее юридическое образование;

стаж работы в области права не меньше 10 лет;

опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за границей или в международных организациях не меньше пяти лет;

владение государственным языком.

Если директор НАБУ прекращает свои полномочия, их выполняет заместитель. Эта норма действует до дня назначения нового главы НАБУ.