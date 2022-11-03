Рада лишила Рабиновича и Васильковского депутатских мандатов
3 ноября 2022 , 13:54Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия пророссийского нардепа Вадима Рабиновича и "слуги народа" Игоря Васильковского. Кроме того, они уже не являются гражданами Украины.
Сегодня, 3 ноября, Рабинович и Васильковский досрочно были лишены мандатов народных депутатов. "За" проголосовали большинство нардепов.
В Раде стало меньше депутатов
Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича.
Решение поддержали 292 нардепа. Таким образом, в Раде сейчас осталось 417 депутатов.