Рада лишила Рабиновича и Васильковского депутатских мандатов

3 ноября 2022 , 13:54
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Ярослав Железняк

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия пророссийского нардепа Вадима Рабиновича и "слуги народа" Игоря Васильковского. Кроме того, они уже не являются гражданами Украины.

Сегодня, 3 ноября, Рабинович и Васильковский досрочно были лишены мандатов народных депутатов. "За" проголосовали большинство нардепов.

 

В Раде стало меньше депутатов

Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича.

Решение поддержали 292 нардепа. Таким образом, в Раде сейчас осталось 417 депутатов.

 
Автор: Анастасія Кушпіт