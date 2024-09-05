Сметанин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины

День назначений успешно продолжается. Верховная Рада Украины назначила Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующую информацию обнародовал первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк. "За" проголосовали 247 депутатов.

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Сметанин стал новым министром по стратегическим отраслям промышленности

Совет назначил Германа Сметанина на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. ПО – 247,

– рассказал Железняк.

До этого в апреле 2023 года Сметанина перевели на должность гендиректора завода имени Малышева. Он пробыл в должности несколько месяцев, но за это время предприятие более чем в 3,3 раза увеличило объем производства товарной продукции и стало получать прибыль.

Уже 28 июня 2023 года он возглавил Укроборонпром. Экспертная организация StateWatch положительно восприняла эту новость, поскольку Сметанин был именно "производителем". Он не имел никаких родственных связей, причастных к политикам или чиновникам в этой сфере.



Герман Сметанин стал новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности / Фото Ярослава Железняка

В Оборонпроме уже отреагировали на назначение Сметанина и написали следующее: "Поздравляем с назначением! Гордимся. Вместе к победе".