Рада назначила Калмыкову на должность министра по делам ветеранов

На фоне последних кадровых решений Верховная Рада Украины назначила Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк. За принятие этого решения проголосовали 256 депутатов.

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Калмыкову назначили на должность министра по делам ветеранов

Совет назначил Наталью Калмыкову на должность Министра по делам ветеранов Украины. За – 256. Поддерживаю и отличный выбор,

– сообщил нардеп.

С сентября 2023 года Наталья Калмыкова занимала должность заместителя министра обороны Украины по социальному развитию. К тому же с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда.

Отметим также, что министра ветеранов Украины Юлию Лапутину уволили еще 7 февраля. С этого времени обязанности главы министерства временно исполнял Александр Порхун, который был первым заместителем Лапутиной.



Калмыкова стала министром по делам ветеранов / Фото Ярослава Железняка

К слову, Алексей Кулеба занял кресло вице-премьер-министра по восстановлению Украины. Интересно, что из 198 депутатов фракции "Слуга народа" за назначение Кулебы проголосовали 167 парламентариев.