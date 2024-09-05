Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк. За ухвалення цього рішення проголосували 256 депутатів.

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Калмикову призначили на посаду Міністра у справах ветеранів

Рада призначила Наталю Калмикову на посаду Міністра у справах ветеранів України. За – 256. Підтримую і чудовий вибір,

– повідомив нардеп.

З вересня 2023 року Наталія Калмикова обіймала посаду заступниці міністра оборони України із соціального розвитку. До того, з лютого 2022 року по вересень 2023 року вона була виконавчим директором Українського ветеранського фонду.

Зауважимо також, що міністра ветеранів України Юлію Лапутіну звільнили ще 7 лютого. З того часу обов'язки глави міністерства тимчасово виконував Олександр Порхун, який був першим заступником Лапутіної.



Калмикова стала міністром у справах ветеранів / Фото Ярослава Железняка

До слова, Олексій Кулеба посів крісло віцепрем'єр-міністра з відновлення України. Цікаво, що зі 198 депутатів фракції "Слуга народу" за призначення Кулеби проголосували 167 парламентарів.