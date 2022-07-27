Рада назначила Костина новым генеральным прокурором Украины

Верховная Рада назначила Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.

Предварительно правоохранительный комитет Рады провел заседание, где участники поддержали постановление президента и согласились назначить Костина на должность генпрокурора Украины.

Ранее Зеленский отправил в Раду постановление о назначении Костина

Генеральный прокурор назначается на должность Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины.