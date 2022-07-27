Рада назначила Костина новым генеральным прокурором Украины
27 июля 2022 , 13:21Читати новину українською
Верховная Рада назначила Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.
Предварительно правоохранительный комитет Рады провел заседание, где участники поддержали постановление президента и согласились назначить Костина на должность генпрокурора Украины.
Ранее Зеленский отправил в Раду постановление о назначении Костина
Генеральный прокурор назначается на должность Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины.