Узник Верховной Рады: в соцсетях шутят о Вакарчуке, которого не отпускает парламент
Нардеп Святослав Вакарчук второй раз хотел уйти из Верховной Рады и второй раз парламент его не отпустил. Оказывается, дважды в одну реку войти можно, а вот выйти – не всегда – так реагируют в соцсетях на сложившуюся ситуацию.
Чтобы лишить Вакарчука мандата в Раде не хватило голосов. Поэтому политик по-прежнему остается народным депутатом, сообщает 24 канал.
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Ситуация идентична той, которая сложилась во время первого похода Вакарчука в парламент: тогда политик тоже объявил о сложении мандата, но Рада не проголосовала за прекращение его полномочий. Поэтому в тот раз Вакарчук просто начал прогуливать пленарные заседания. Как будет в этот раз – неизвестно, потому что политик неохотно комментирует решение Рады, которая не хочет его отпускать.
В соцсетях шутят, что Рада не сдается без боя, потому что Вакарчук очень нужен Украине. Также сравнивают ситуацию с политиком с Гарри Поттером и узником Азкабана. Вспоминают о холодильнике из одного из первых клипов "Океана Эльзы". И уже традиционно в шутку цитируют слова известной песни группы: "Вiдпусти, я благаю вiдпусти, бо не можу далi йти я".
Мандат— Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк (@viktor4453) June 18, 2020
І влада й опозиція, репетували всі,
Слабак ти, Вакарчук, якщо мандат здаси.
Проголосували – з Ради не пускати,
Навіщо людям добрий приклад подавати,
Хай буде, як нардепи всі, поблизу владного корита.
Віршовані твіти, Київ, 18.06.2020 pic.twitter.com/Bzak7gdXpp