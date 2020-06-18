Нардеп Святослав Вакарчук второй раз хотел уйти из Верховной Рады и второй раз парламент его не отпустил. Оказывается, дважды в одну реку войти можно, а вот выйти – не всегда – так реагируют в соцсетях на сложившуюся ситуацию.

Чтобы лишить Вакарчука мандата в Раде не хватило голосов. Поэтому политик по-прежнему остается народным депутатом, сообщает 24 канал.

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Ситуация идентична той, которая сложилась во время первого похода Вакарчука в парламент: тогда политик тоже объявил о сложении мандата, но Рада не проголосовала за прекращение его полномочий. Поэтому в тот раз Вакарчук просто начал прогуливать пленарные заседания. Как будет в этот раз – неизвестно, потому что политик неохотно комментирует решение Рады, которая не хочет его отпускать.

В соцсетях шутят, что Рада не сдается без боя, потому что Вакарчук очень нужен Украине. Также сравнивают ситуацию с политиком с Гарри Поттером и узником Азкабана. Вспоминают о холодильнике из одного из первых клипов "Океана Эльзы". И уже традиционно в шутку цитируют слова известной песни группы: "Вiдпусти, я благаю вiдпусти, бо не можу далi йти я".

Вакарчук остается нардепом, Верховная Рада не поддержала его заявление.



Вход гривна, выход — 100 :) — SLÆVA ฿. (@sbaranskyi) June 18, 2020

Вакарчук депутатам:

у вас був шанс pic.twitter.com/xzW8GfxIlO — Jay Joe (@JayJoe11722848) June 18, 2020

Вимагають "на БІС". — Руслан (@UaMerul) June 18, 2020

раніше Вакарчук співав "я не здамся без бою", а тепер "Відпусти, відпусти, я благаю відпусти" — Танчичек (@Tanzilechka) June 18, 2020

Вакарчук в холодильнику - це наш держ.резерв. Не можна його так просто відпустити — Falcon (@falconua) June 18, 2020

Святослав Вакарчук: Або ви мене відпускаєте, або я закриюся в холодильнику. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) June 18, 2020

I сказав би тобi ти моя не моя

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла



Вiдпусти, я благаю вiдпусти,

Бо не можу далi йти я

Вiдпусти, я благаю вiдпусти,

Я не хочу бiльше йти.

Відпусти-и

Відпусти-и

Відпусти-и

Відпусти-и...

С.Вакарчук — Gheorghe Bandu (@BoSS_Modpe) June 18, 2020

- Гаррі Поттер і в'язень Азкабану ?

- Ні. Є Святослав Вакарчук - в'язень Верховної Ради. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) June 18, 2020

Рада не здасться без бою! Вакарчук потрібен Україні! — Ivan_Ruban (@Ivan_Ruban) June 18, Dos mil veinte