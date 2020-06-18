В’язень Верховної Ради: в соцмережах жартують про Вакарчука, якого не відпускає парламент
Нардеп Святослав Вакарчук вдруге хотів піти з Верховної Ради і вдруге парламент його не відпустив. Виявляється, двічі в одну річку увійти можна, а ось вийти – не завжди – так реагують у соцмережах на ситуацію, що склалася.
Щоб позбавити Вакарчука мандата, у Раді забракло голосів. Тож політик надалі залишається народним депутатом, повідомляє 24 канал.
До теми Меми тижня: Вакарчук іде, Зеленська хворіє, а президент здоровий, чаювання з Тимошенко
Ситуація ідентична тій, яка склалася в час першого походу Вакарчука в парламент: тоді політик теж оголосив про складання мандата, але Рада не проголосувала за припинення його повноважень. Тож того разу Вакарчук просто почав прогулювати пленарні засідання. Як буде цього разу – невідомо, адже політик неохоче коментує рішення Ради, яка не хоче його відпускати.
У соцмережах жартують, що Рада не здається без бою, бо Вакарчук дуже потрібен Україні. Також порівнюють ситуацію з політиком із Гаррі Поттером та в'язнем Азкабану. Згадують про холодильник з одного з перших кліпів "Океану Ельзи". І вже традиційно жартома цитують слова відомої пісні гурту: "Вiдпусти, я благаю вiдпусти, бо не можу далi йти я".
Мандат— Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк (@viktor4453) June 18, 2020
І влада й опозиція, репетували всі,
Слабак ти, Вакарчук, якщо мандат здаси.
Проголосували – з Ради не пускати,
Навіщо людям добрий приклад подавати,
Хай буде, як нардепи всі, поблизу владного корита.
Віршовані твіти, Київ, 18.06.2020 pic.twitter.com/Bzak7gdXpp