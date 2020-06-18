Нардеп Святослав Вакарчук вдруге хотів піти з Верховної Ради і вдруге парламент його не відпустив. Виявляється, двічі в одну річку увійти можна, а ось вийти – не завжди – так реагують у соцмережах на ситуацію, що склалася.

Щоб позбавити Вакарчука мандата, у Раді забракло голосів. Тож політик надалі залишається народним депутатом, повідомляє 24 канал.

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Ситуація ідентична тій, яка склалася в час першого походу Вакарчука в парламент: тоді політик теж оголосив про складання мандата, але Рада не проголосувала за припинення його повноважень. Тож того разу Вакарчук просто почав прогулювати пленарні засідання. Як буде цього разу – невідомо, адже політик неохоче коментує рішення Ради, яка не хоче його відпускати.

У соцмережах жартують, що Рада не здається без бою, бо Вакарчук дуже потрібен Україні. Також порівнюють ситуацію з політиком із Гаррі Поттером та в'язнем Азкабану. Згадують про холодильник з одного з перших кліпів "Океану Ельзи". І вже традиційно жартома цитують слова відомої пісні гурту: "Вiдпусти, я благаю вiдпусти, бо не можу далi йти я".

Вакарчук остается нардепом, Верховная Рада не поддержала его заявление.



Вход гривна, выход — 100 :) — SLÆVA ฿. (@sbaranskyi) June 18, 2020

Вакарчук депутатам:

у вас був шанс pic.twitter.com/xzW8GfxIlO — Jay Joe (@JayJoe11722848) June 18, 2020

Вимагають "на БІС". — Руслан (@UaMerul) June 18, 2020

раніше Вакарчук співав "я не здамся без бою", а тепер "Відпусти, відпусти, я благаю відпусти" — Танчичек (@Tanzilechka) June 18, 2020

Вакарчук в холодильнику - це наш держ.резерв. Не можна його так просто відпустити — Falcon (@falconua) June 18, 2020

Святослав Вакарчук: Або ви мене відпускаєте, або я закриюся в холодильнику. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) June 18, 2020

I сказав би тобi ти моя не моя

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла



Вiдпусти, я благаю вiдпусти,

Бо не можу далi йти я

Вiдпусти, я благаю вiдпусти,

Я не хочу бiльше йти.

Відпусти-и

Відпусти-и

Відпусти-и

Відпусти-и...

С.Вакарчук — Gheorghe Bandu (@BoSS_Modpe) June 18, 2020

- Гаррі Поттер і в'язень Азкабану ?

- Ні. Є Святослав Вакарчук - в'язень Верховної Ради. — Султан Тернополя (@SultanTernopil) June 18, 2020

Рада не здасться без бою! Вакарчук потрібен Україні! — Ivan_Ruban (@Ivan_Ruban) June 18, Dos mil veinte