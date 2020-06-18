Верховная Рада 18 июня не смогла принять решение о лишении Святослава Вакарчука депутатского мандата. Лишь 175 депутатов из 226 необходимых проголосовали за его отставку. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина, партия будет системно выносить это решение и убеждать фракции отпустить человека, который об этом просит.

В эфире24 канала он подчеркнул, что рано или поздно это решение все-таки будет принято. И отметил, что Украина – это демократическое государство, следовательно, нельзя заставить человека работать без его желания.

К теме Рада отказалась лишать мандата Вакарчука

Святослав Вакарчук накануне сообщил, что на его место по спискам партии "Голос" в Верховую Раду должна войти Алина Свидерская.

Ярослав Юрчишин отметил, что ему обидно, ведь Алина Свидерская – хорошая специалистка по энергетике, где есть существенная брешь в профессионализме в этом составе Рады, однако она начнет работать позже.

Алина Свидерская / Фото LIGA.net

На вопрос, почему депутаты не поддержали отставку Вакарчука, Ярослав Юрчишин ответил, что вероятно просто решили похулиганить, подержать человека без ее воли. "Логического объяснения этому нет", – отметил он.

Кроме этого, он добавил, что одним из объяснений может быть то, что "Слуги народа" обиделись, ведь "Голос" системно критикует те шаги большинства, есть основания критиковать.

Нардеп отметил, что постановление о лишении Вакарчука депутатского мандата "Голос" снова внесет на следующей неделе. "Здесь никакой трагедии нет", – пояснил он.

Святослав Вакарчук складывает депутатский мандат: что известно

11 июня лидер партии "Голос" сообщил, что складывает мандат народного депутата Украины.

По его словам, он выполнил свою миссию – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

Также он пояснил, что не покидает партию "Голос" и не уходит из большой политики. Пока он только покидает парламент.

18 июня Верховная Рада отказалась лишать депутатского мандата Святослава Вакарчука.

​Смотрите комментарий нардепа Ярослава Юрчишина: видео