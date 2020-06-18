Верховна Рада 18 червня не змогла ухвалити рішення про позбавлення Святослава Вакарчука депутатського мандату. Лише 175 депутатів із 226 необхідних підставки його відставку. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Юрчишина, партія буде системно виносити це рішення і переконувати фракції відпустити людину, яка про це просить.

В ефірі 24 каналу він наголосив, що рано чи пізно це рішення все-таки буде прийнято. І відзначив, що Україна – це демократична держава, відтак, не можна примусити людину працювати поза її бажанням.

До теми Рада відмовилась позбавляти мандату Вакарчука

Святослав Вакарчук напередодні повідомив, що на його місце за списками партії "Голос" у Верхову Раду має увійти Аліна Свідерська.

Ярослав Юрчишин зауважив, що йому прикро, адже Аліна Свідерська – хороша спеціалістка з енергетики, де є суттєва прогалина у професіоналізмі в цьому складі Ради, однак вона почне працювати пізніше.



Аліна Свідерська / Фото LIGA.net

На питання, чому депутати не підтримали відставку Вакарчука, Ярослав Юрчишин відповів, що імовірно просто вирішили похуліганити, потримати людину поза її волею. "Логічного пояснення цьому немає", – зазначив він.

Крім цього, він додав, що одним з пояснень може бути те, що "Слуги народу" образилися, адже "Голос" системно критикує ті кроки більшості, які є підстави критикувати.

Нардеп зауважив, що постанову про позбавлення Вакарчука депутатського мандату "Голос" внесе знову наступного тижня. "Тут ніякої трагедії немає", – пояснив він.

Святослав Вакарчук складає депутатський мандат: що відомо

11 червня лідер партії "Голос" повідомив, що складає мандат народного депутата України.

За його словами, він виконав свою місію – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Також він пояснив, що не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише залишає парламент.

18 червня Верховна Рада відмовилася позбавляти депутатського мандату Святослава Вакарчука.

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