Рада не поддержала выход Украины из протокола СНГ относительно общих антитеррористических учений

Верховная Рада Украины не поддержала решение о выходе Украины из протокола СНГ по совместным террористическим учениям. Для принятия не хватило 3 голосов,

Во время обсуждений в парламенте нардепы призвали проголосовать за выход Украины из этого протокола. Однако в итоге голосов не хватило.

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Как голосовали нардепы

В целом народные избранники отмечали необходимость выйти из всех соглашений с Содружеством независимых государств на фоне того, что Россия уже 8-й год ведет войну против Украины. В ходе обсуждения против этого выступил только нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Соответственно, за выход из протокола о совместных антитеррористических учениях стран СНГ партия ОПЗЖ не дала ни одного голоса. Более 6 нардепов от этой фракции проголосовали против такого решения. Также против выступил и бывший "слуга" одиозный Евгений Шевченко.

После этого голосования нардепы планировали рассмотреть еще выход Украины из трех других протоколов СНГ, однако глава Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание парламента.

Что известно о постановлении о выходе из протокола СНГ

Постановление о выходе из протокола СНГ о совместных антитеррористических учениях было вынесено на рассмотрение Верховной Рады еще в августе 2020 года. Инициатором выступил президент Владимир Зеленский.

Парламентские комитеты по вопросам нацбезопасности и обороны, интеграции с ЕС и бюджета еще в январе 2021 поддержали это постановление.

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