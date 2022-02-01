Під час обговорень у парламенті, нардепи закликали проголосувати за вихід України з цього протоколу. Однак у підсумку голосів не вистачило.

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Як голосували нардепи

Загалом народні обранці наголошували на необхідності вийти з усіх угод зі Співдружностю незалежних держав на фоні того, що Росія уже 8-ий рік веде війну проти України. Під час обговорень проти цього виступив лише нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Відповідно за вихід з протоколу про спільні антитерористичні навчання країн СНД партія ОПЗЖ не дала жодного голосу. Щобільше, 6 нардепів від цієї фракції проголосували проти такого рішення. Також проти виступив й колишній "слуга" одіозний Євгеній Шевченко.

Після цього голосування нардепи планували розглянути ще вихід України з трьох інших протоколів СНД, однак голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту.

Що відомо про постанову про вихід з протоколу СНД

Постанову про вихід з протоколу СНД про спільні антитерористичні навчання внесли на розгляд Верховної Ради ще у серпні 2020 року. Ініціатором виступив президент Володимир Зеленський.

Парламентські комітети з питань нацбезпеки й оборони, інтеграції з ЄС та бюджету ще у січні 2021 року підтримали цю постанову.

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